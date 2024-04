Frente fria chega ao Brasil e leva chuva às regiões Sul e Sudeste do país No Rio Gande do Sul, foram emitidos quatro alertas para tempestades

O início do outono, nesta quarta-feira (20), trouxe uma frente fria ao Brasil e provocou chuvas nas regiões Sul e Sudeste do país. No Rio Grande do Sul, foram emitidos quatro alertas para tempestades. Em alguns municípios, a ventania derrubou árvores e destelhou casas. Também há registros de falta de luz.