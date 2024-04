Futebol pode fazer Coldplay alterar hit de sucesso; entenda Rivalidade entre clubes seria motivo de mudança em show do dia 26 de maio

Os torcedores do time inglês Luton Town organizaram uma campanha nas redes sociais para pedir que a banda Coldplay, que se apresenta na cidade em 26 de maio, mude o nome do hit "Yellow" para "Orange". Isso porque o clube de Luton é representado pela cor laranja, enquanto amarelo é a oficial do maior rival da equipe, o Watford. Será que os músicos vão aderir à ideia?