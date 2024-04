Futuro conselho presidencial do Haiti promete reestabelecer a ordem pública Grupo contém membros das principais forças políticas do país e integrantes da comunidade religiosa

Em seu primeiro comunicado à população, nesta quarta-feira (27), o futuro conselho presidencial do Haiti anunciou que promete reestabelecer a ordem pública e fazer a transição de governo "assim que possível". Dentro do grupo estão membros das principais forças políticas do país, nomes da sociedade e integrantes da comunidade religiosa. O grupo foi selecionado logo após a renúncia do primeiro-ministro, Ariel Henry, no dia 11 de março.