Um motorista do Rio de Janeiro foi flagrado carregando uma caixa d'água enorme em cima do carro. A cena foi gravada por passageiros do carro ao lado, que estavam viajando pela rodovia.

Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, as bagagens levadas no teto não podem ter mais do que 55 cm de altura. A pessoa que não respeitar, cometerá uma infração grave, receberá cinco pontos na carteira e uma multa de quase R$ 200.