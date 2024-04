Homem é preso após instalar câmeras escondidas em banheiro de cafeteria nos Estados Unidos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem, de 35 anos, foi preso, na última sexta-feira (22), depois de instalar câmeras escondidas no banheiro de uma cafeteria famosa na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, 91 clientes foram filmados enquanto usavam o sanitário da loja. Entre eles, havia crianças de 4 anos e idosos. De acordo com a polícia, os objetos ficavam debaixo da pia e foram descobertos por um funcionário do estabelecimento.