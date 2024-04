Homem que atirou no rosto de vizinho está em prisão preventiva

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O homem que atirou no rosto de Bruno Júnior, em Apucarana, no Paraná, no último dia 9, está em prisão preventiva. Segundo a namorada da vítima, eles estavam em um jantar na casa de um casal de amigos, quando ouviram barulhos vindos do vizinho. Curioso, Bruno, de 33 anos, foi ver o que estava acontecendo, foi baleado e morreu. Dois dias depois, o atirador se apresentou para a polícia, alegando que o ato foi legítima defesa, por achar que se tratava de um ladrão. Segundo moradores do bairro, não é a primeira vez que isso acontece.