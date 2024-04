Motoqueiro vira vítima de vingança coletiva por tentar agredir frentista que filmou acidente Demais funcionários do posto de combustível decidiram revidar e pegaram um pedaço de madeira para se defender

Câmeras de segurança flagraram um homem tentando agredir um frentista, em um posto de combustíveis, em Bragança, no Pará, após filmar um acidente de trânsito de moto. O motoqueiro não teria gostado dele ter gravado o momento e voltou para se vingar. Ao chegar com um pedaço de madeira, o frentista e os demais trabalhadores do posto decidiram revidar e tentar agredir o homem.