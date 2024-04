'Peão' embriagado tenta laçar policial e é preso no interior de Goiás Montado em um cavalo, homem foi liberado após prestar depoimento e assinar termo circunstanciado

Enquanto realizava uma ronda casual na cidade de Colinas do Sul, cidade no interior de Goiás, próxima ao Distrito Federal, um policial militar quase foi laçado por um “peão” embriagado, montado em um cavalo. A situação inusitada aconteceu no último sábado (30) e repercutiu nas redes sociais. O homem foi detido, porém, liberado após prestar depoimento e assinar termo circunstanciado.