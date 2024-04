Homens furtam e abandonam carro no Rio de Janeiro; veja vídeo Veículo estava estacionado na frente da casa do dono; ação foi rápida

Dois homens furtaram um carro e o abandonaram, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O veículo estava na frente da casa de seu dono, e foi roubado por suspeitos que estavam em uma Kombi. Sem descer do automóvel, um deles consegue destravar o carro sem acionar o alarme, e se aproveita da rua, que era uma descida, para controlar o automóvel sem ligá-lo. Poucas horas depois do crime, o veículo foi encontrado, próximo do local em que foi roubado. O dono acredita que o bloqueador do carro impediu que os suspeitos conseguissem ligá-lo, e desistiram.