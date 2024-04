Hospital faz confusão e família enterra pessoa errada Unidade de saúde teria trocado os corpos de duas mulheres com o mesmo nome, mas de idades bem diferentes

Uma unidade de saúde do Rio de Janeiro fez confusão com o nome de duas pacientes que morreram e os parentes enterraram os corpos de pessoas diferentes. Durante o preenchimento das guias de remoção, Rosa Maria Marinho Medrado, de 70 anos, foi confundida com Rosa Maria da Conceição Eloi, de 44 anos.