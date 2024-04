Ilha italiana tem mais cabras do que moradores habitando o local O prefeito lançou uma campanha de adoção do animal para quem tem condições de cuidar

A Ilha de Alicudi, na Sicília, Itália, foi invadida por cabras. Segundo as autoridades, o censo mais recente mostra que há mais cabras do que moradores no local. O prefeito da ilha lançou uma campanha de adoção, para quem tiver condições de cuidar dos animais — cada pessoa tem direito de levar até 50 cabras, em um prazo de 15 dias. Os animais chegaram à ilha há 20 anos, após um agricultor liberar na montanha, e começarem a se reproduzir.