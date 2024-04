Israel faz operação em hospital de Gaza, utilizado como esconderijo por terroristas do Hamas

Alto contraste

As forças armadas de Israel informaram, por meio de um comunicado, que terroristas de alto escalão do grupo Hamas voltaram a se esconder dentro do hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza. Com isso, nesta segunda-feira (18), o exército israelense iniciou uma operação militar no local. Durante a ação, homens armados dispararam contra soldados israelenses, que revidaram.

O exército israelense pediu que a população civil abandone imediatamente a área do hospital e se direcione até a zona humanitária de Al Mawasi. O Al-Shifa funciona com capacidade mínima e equipe reduzida. A força armada israelense informou que os soldados foram instruídos sobre a importância de agir com prudência e de adotar medidas para evitar ferir pacientes, civis e funcionários da saúde.