Jovem desmaia em metrô de SP após segurança dar golpe 'mata leão'; assista ao vídeo

O jovem Derrick Ferreira Fidelis, de 21 anos, desmaiou após receber o golpe "mata leão" de um segurança do metrô na estação República, no centro de São Paulo. A abordagem truculenta ocorreu após o rapaz e um amigo passarem juntos pela catraca da estação para pagar apenas uma passagem. Desacordado, o jovem foi arrastado pela catraca e não recebeu socorro dos funcionários. Em entrevista à Record News, a vítima admitiu que estava errada, mas afirmou que a abordagem foi desproporcional ao ocorrido e que sua vida vale mais do que R$ 5.