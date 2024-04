Líder criminoso do Haiti diz que está disposto a dialogar para acabar com onda de violência Jimmy Cherzier afirma que os grupos armados existem para "acabar com a corrupção na vida política do país"

Principal líder de gangue do Haiti, Jimmy Cherzier afirmou que está aberto a dialogar para acabar com a onda de no país. Conhecido como “Barbecue”, ele diz que os grupos armados recorrem a atos extremos para "lutar contra a corrupção que contamina a vida política do Haiti". O país atravessa uma grave crise, que resultou na queda do primeiro-ministro, Ariel Henry, no dia 11 de março.