Entenda como a nova versão do Minha Casa Minha Vida impulsionou o mercado imobiliário Com aumento de 32,6% nas vendas de novos imóveis, setor atingiu recorde na série histórica

O lançamento, em julho do ano passado, da nova versão do programa de habitação Minha Casa Minha Vida beneficiou o mercado imobiliário, aponta o especialista Caio Maroni. O programa rompeu com a exclusividade com a Caixa Econômica Federal e passou a aceitar mais faixas de renda. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, 2023 registrou aumento de 32,6% na venda de novos imóveis.