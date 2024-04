Motorista de ônibus é agredido com tijolo após buzinar para um carro Homem impediu a passagem do coletivo em BH, chegou a bater no vidro do veículo e parou ao perceber que estava sendo filmado

Record News| 01/04/2024 - 10h26 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share