‘Não existe contribuição abaixo do salário mínimo’, diz Luiz Marinho sobre regulamentação de apps Ministro do Trabalho reforça que está aberto a quaisquer sugestões dos trabalhadores

‘Não posso aceitar a lógica de que um trabalhador irá se vincular a um trabalho e contribuir com a previdência recebendo valores abaixo do salário mínimo’ afirmou Luiz Marinho, Ministro do Trabalho, em entrevista exclusiva à Record News nesta quinta-feira (21). O político reforça que tem interesse em ouvir as novas propostas dos aplicativos, tendo em vista que a nova regulação dos motoristas foi produzida, segundo o Ministro, a partir das dores compartilhadas pelos profissionais. O ministro promete reajuste anual nas tabelas dos valores, e diz que os motoristas de apps são uma nova categoria, "autônomos com direitos".