Obras da porca 'Pigcasso' viram itens de colecionador após sua morte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As obras da porca pintora "Pigcasso" — junção da palavra "pig", porco em inglês, com o nome do artista Pablo Picasso — viraram itens de colecionador após sua morte, em 2023, aos 8 anos. Os quadros já arrecadaram US$ 1 milhão (ou cerca de R$ 5 milhões). "Pigcasso" foi resgatada de uma fazenda industrial em 2016 e vivia na África do Sul.