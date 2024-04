Onça-parda é flagrada nadando no Rio Tietê, no interior de São Paulo Policiais ambientais presenciaram o momento durante um patrulhamento náutico; após a travessia animal entrou na mata

Uma onça-parda foi flagrada nadando no Rio Tietê, no município de Itapuí, interior de São Paulo. Durante patrulhamento náutico, policiais ambientais avistaram o animal atravessando o rio. Ao se aproximarem, eles desligaram o barco para observar a onça. Após a travessia, o animal subiu à margem do rio e entrou na mata.