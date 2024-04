Onças-pintadas são flagradas dentro de um posto de saúde no interior do Amazonas Segundo a polícia, os animais são mãe e filha e já foram vistos por vários moradores da região

Duas onças-pintadas foram flagradas dentro de um posto de saúde na cidade de Eirunepé, no interior do Amazonas. O momento foi registrado pelas pessoas que estavam no local. Segundo a polícia, os animais são mãe e filha e já foram vistos por várias pessoas, que têm evitado frequentar a região.