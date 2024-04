Ônibus destruído é flagrado trafegando pelas ruas do Rio de Janeiro

Alto contraste

Circula nas redes sociais um vídeo de um ônibus trafegando pelas ruas do Rio de Janeiro no último domingo (28), sem nenhum passageiro, e com o veículo destruído. A frente do ônibus está completamente prejudicada. Através das filmagens, é possível identificar que a traseira do ônibus também não está em boas condições; a janela está quebrada e há um ferro pendurado. Isso ocorreu após o veículo ter sofrido um acidente no meio do percurso. O motorista não ficou ferido e passa bem. A Secretaria Municipal de Transportes afirmou que irá oficializar o consórcio e investigar o que aconteceu.