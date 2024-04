Oposição turca vence eleições municipais e presidente Erdogan sofre a maior derrota da carreira Partido do presidente que está no poder há mais de 20 anos foi derrotado por prefeito de Istambul com 99% dos votos

Record News| 02/04/2024 - 17h34 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share