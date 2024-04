Otan teme afastamento dos EUA caso Trump ganhe as eleições; entenda

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que completou 75 anos nesta quinta-feira (4), teme que a reeleição do ex-presidente Donald Trump possa gerar um afastamento dos Estados Unidos. A especialista em relações internacionais, Giovana Branco, em conversa com a Record News, explicou que Trump já deixou claro que “não tem interesse na Otan” e fez ameaças aos países membros da organização. “Com certeza as eleições dos Estados Unidos vão mudar a forma que a Otan funciona na Europa”, finalizou ela.