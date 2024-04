Parlamento de Hong Kong aprova lei que prevê prisão perpétua para manifestantes pró-democracia Autoridades da Europa e dos Estados Unidos se mostraram preocupadas com a falta de liberdade no país

O Parlamento de Hong Kong aprovou de forma unânime, nesta terça-feira (19), uma lei que prevê a aplicação de prisão perpétua contra os manifestantes pró-democracia no território. Ela entra em vigor no dia 23 de março. Autoridades da Europa e dos Estados Unidos se mostraram preocupadas com a falta de liberdade no país.