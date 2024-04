Pela primeira vez, Donald Trump integra grupo das 500 pessoas mais ricas do mundo Após fusão entre uma de suas empresas, patrimônio do ex-presidente soma mais de R$ 32 bilhões

Após 29 meses de negociação, a Trump Media & Technology Group (TMTG), concluiu um processo de fusão com a Digital World Acquisition. Com esta negociação, a fortuna de Donald Trump chegou a US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 32 bilhões, no câmbio atual), um aumento de cerca de US$ 4 bilhões.