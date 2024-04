Pequenos negócios geraram 58% das vagas de emprego em fevereiro Em comparação com os primeiros meses de 2023, saldo é positivo, com crescimento de 29%

No Brasil, os pequenos negócios foram responsáveis por 58% das vagas de emprego em fevereiro, de acordo com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Além disso, em comparação aos primeiros meses de 2023, houve um crescimento de geração de empregos em 29%. Segundo o presidente do SEBRAE, Décio Lima, apesar dos números positivos, as empresas pequenas pulverizam a distribuição de renda para o povo brasileiro.