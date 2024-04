Perseguição policial contra jovem armado gera pânico e correria em praia dos Estados Unidos

Alto contraste

Uma perseguiçãopolicial em praia na Flórida, nos Estados Unidos, gerou momentos de pânico e correria, no último dia 14. Os agentes entraram em ação após um adolescente de 16 anos, que estaria vendendo maconha, sacar uma arma no local por conta de uma briga. Ao ouvir um pedido para que se rendesse, o jovem começar a fugir no meio da multidão.