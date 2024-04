Polícia apreende carga de R$ 1,5 milhão em celulares escondidos no para-choque de um carro Flagrante aconteceu na divisa entre PR e SP, quando PRF identificou sinais de alteração na traseira do veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 41 anos, neste sábado (16), com 187 celulares sem nota fiscal, escondidos no para-choque do carro, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos (SP). A carga foi avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão, com celulares cujo preço varia por volta de R$ 9 mil. O flagrante aconteceu após as autoridades terem identificado sinais de alteração na traseira do veículo. O motorista afirmou que levava a mercadoria em Cascavel (PR), a caminho da capital paulista.