Polícia faz operação em Rondônia para combater crimes na fronteira com a Bolívia Diversos produtos contrabandeados vindos do exterior foram apreendidos, e dois foragidos, detidos

Uma operação realizada nesta semana, em conjunto pela Polícia Federal, pela Marinha e pelo Exército em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, agiu no combate ao contrabando de produtos vindos do exterior e transportados em embarcações ilegais — assim como o tráfico de drogas e de armamentos. O porto de Guajará-Mirim também foi investigado. Dois foragidos foram detidos.