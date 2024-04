Polícia orienta população a facilitar o roubo de carros e deixar as portas destrancadas

Alto contraste

A polícia resolveu incentivar a população a facilitar os roubos de carros na cidade de Toronto, no Canadá. As autoridades não estão dando conta dos furtos dentro de casas, que aumentaram 300% no último ano, e querem evitar também que as ocorrências se tornem ainda piores, com confrontos armados. Uma moradora já colocou a estratégia em prática e deixou a porta do carro destrancada, com um aviso desejando ‘bom dia’ ao bandido, além de algumas águas e um ursinho de pelúcia.