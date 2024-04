Polícia prende dois suspeitos de assaltos a bancos no Rio Grande do Sul Ex-policial militar é suspeito de integrar quadrilha, oferecendo informações privilegiadas

Dois integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a banco foram presos no Rio Grande do Sul. A organização criminosa atuava na região desde 2010 e, segundo investigações, contava com informações privilegiados fornecidas por um policial militar aposentado. Autodenominados “Os Intocáveis”, a quadrilha contava com cerca de 10 integrantes, todos presos preventivamente.