Poluição mata 80 mil pessoas por ano no Brasil Segundo um estudo internacional, Fortaleza é a única cidade do Brasil dentro dos padrões recomendados de qualidade de ar

O clima seco, a poluição e os incêndios florestais pioraram a qualidade do ar em várias partes do Brasil. Um relatório internacional constatou que Fortaleza é a única cidade brasileira que está dentro dos parâmetros de qualidade de ar, estabelecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Já Manaus foi a capital com o pior desempenho. No Brasil, as doenças relacionadas à poluição provocam 80 mil mortes por ano.