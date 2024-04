Primeiro trem que liga a CPTM com o Aeroporto de Guarulhos é entregue 'People mover aeromóvel', como foi chamado, teve que ser colocado no trilho com a ajuda de um guindaste

