Professores e profissionais públicos fazem manifestação por reajuste salarial, no centro de São Paulo

Professores e profissionais públicos realizaram um protesto, nesta terça-feira (19), no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, por melhores condições de trabalho e salário, e contra a terceirização. Os profissionais pedem um reajuste de 39% de salário, segundo o Sinpeem (Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo). Além da incorporação dos 39% do valor pago como abono complementar ao piso salarial — os salários acima do piso recebem valores adicionais por subsídios, que não são incluídos na aposentadoria.