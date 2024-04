Putin usa chance de guerra nuclear a atentado em Moscou para legitimar guerra, diz especialista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo Manuel Furriela, professor de relações internacionais da FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas), as recentes declarações de Vladimir Putin sobre a chegada de caças americanos à Ucrânia e a possível participação de nacionalistas ucranianos no atentado terrorista em Moscou têm como objetivo incitar a escalada do conflito da região. O professor diz que essas aeronaves são proibidas de carregar bombas nucleares, um dos argumentos usados por Putin para derrubá-los.