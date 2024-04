Qualidade do sono pode interferir em percepção da idade, diz estudo

Alto contraste

Uma pesquisa recente revela que não dormir o suficiente pode fazer com que você se sinta de cinco a dez anos mais velho. Pesquisadores da Suécia estudaram um grupo de pessoas com idades entre 18 e 70 anos que não tinham mais do que quatro horas de sono por dia. Em média, elas se sentiam com até quatro anos e meio a mais do que a idade que realmente tinham.