Quando uma chuva é considerada forte? Meteorologista explica alerta para a região Sudeste Inmet emitiu, nesta quinta-feira (21), alarme para de fortes precipitações em diversas regiões do Brasil neste final de semana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de fortes chuvas para diversas regiões do país, principalmente o Sudeste. A meteorologista do instituto, Naiana Araújo, explicou que chuvas acima de 30 a 40 mm podem ser consideradas fortes e preocupantes. “Principalmente nessas áreas mais urbanizadas, que a gente sebe que são áreas mais complicadas com o recebimento dessas chuvas”, completou a especialista.