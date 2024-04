Saiba quais os carros mais vendidos no primeiro trimestre 2024 Cerca de 500 mil emplacamentos foram registrados entre janeiro e março deste ano, 9,1% a mais do que o mesmo período em 2023

Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Volkswagen Polo foi o automóvel mais vendido no primeiro trimestre de 2024, com 27.263 unidades comercializadas. A pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (3), elencou os 10 veículos mais vendidos no ano, que totalizaram mais de 500 mil novos emplacamentos. Compõe o pódio o Fiat Strada e o Fiat Argo.