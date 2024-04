Separação de ave e cachorra, que eram melhores amigas, gera comoção na Austrália Mais de 50 mil pessoas assinaram uma petição pedindo que as autoridades devolvam o pássaro à família

A separação de uma pitbull e uma ave resgatada fez com que mais de 50 mil pessoas assinassem uma petição na internet contra a apreensão do pássaro pelas autoridades australianas. A dupla viralizou na internet quando os tutores começaram a compartilhar a rotina de brincadeiras entre os animais. O caso mobilizou os seguidores e chegou a um governador do país, que também defende o retorno de Molly para a família.