Servidores de quatro universidades públicas do Rio de Janeiro entram em greve

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desde 11 de março, técnicos-administrativos da UFF (Universidade Federal Fluminense), da UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) cruzaram os braços por reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira. Segundo o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, bolsas e auxílios destinados a estudantes vulneráveis estão mantidos. O governo federal fez uma proposta de reajustar os salários em 9%, além do aumentar em 43,6% o auxílio-alimentação.