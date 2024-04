Taiwan acende alerta para mais terremotos nos próximos dias e risco de tsunami preocupa

Alto contraste

Após o terremoto que atingiu o Taiwan nesta quarta-feira (3), o país acendeu um alerta para mais tremores nos próximos dias, além do risco de tsunamis — possibilidade que perdeu força nas últimas horas. O abalo foi sentido em Taipé, capital do país, a menos de 200 km de Hualien, epicentro do desastre. Nove pessoas morreram e outras 900 ficaram feridas. Número deve aumentar.