Tradicional fábrica francesa de luvas usadas por Beyoncé e Madonna completa cem anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fábrica francesa fundada em 1924 e famosa por criar algumas das luvas mais importantes do mundo, a Maison Fabre celebra em 2024 um século de vida. A empresa já confeccionou quatro pares para a turnê da cantora Beyoncé, feitos com pele de cordeiro, couro e avaliados entre R$ 800 e R$ 1.900. Madonna e Grace Kelly são outras artistas que já utilizaram as peças. A fábrica agora se concentra na produção de luvas esportivas, como as que serão usadas pela equipe americana nos Jogos de Paris.