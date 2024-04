Policiais disfarçados de banhistas prendem um dos traficantes mais procurados do Brasil

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Enquanto aproveitava o feriado de Páscoa com amigos e família na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, Douglas Alves Machado, de 33 anos, um dos traficantes mais procurados do país, foi preso por policiais à paisana, disfarçados de banhistas. O criminoso está foragido no estado do Rio há mais de 10 mesese já havia sido condenado por homicídio doloso, lesão corporal e falsificação de documentos.