Travessias ilegais no Canal da Mancha aumentam 41,7% no primeiro trimestre de 2024 Cerca de 5.373 pessoas cruzaram clandestinamente o estreito entre França e Reino Unido à bordo de pequenas embarcações

O número de pessoas que atravessaram clandestinamente o Canal da Mancha, que separa a França das ilhas Britânicas, aumentou 41,7% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o ano passado— um equivalente a 5.373 pessoas. No domingo (31), 42 pessoas chegaram à costa inglesa a bordo de nove embarcações precárias e sobrecarregadas.