Três navios de ajuda humanitária chegam à Faixa de Gaza nesta segunda-feira (01) Emirados Árabes Unidos contribuiu com carregamento de tâmaras, alimento usado na quebra de jejum no Ramadã

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O território da Faixa de Gaza conta atualmente com cerca de 2,3 milhões de habitantes, que dependem de ajuda humanitária. Entretanto, os envios por meio de rodovias e despachos aéreos não são suficientes para suprir a demanda da região, além de serem as causas da geração de diversos conflitos e óbitos.

Nesta segunda-feira (01), três navios com origem no Chipre foram enviados, “em direção a uma doca improvisada no litoral de Gaza”, explicou Vitelio Brustolin, pesquisador de Harvard e professor de relações internacionais da UFF.

Ainda de acordo com o especialista, um porto flutuante, financiado pelos Estados Unidos, servirá a região a partir do mês de abril, data prevista do término de sua construção.