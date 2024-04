Trump tem vantagem sobre Biden em seis de sete estados decisivos nos EUA, diz pesquisa Levantamento contratado pelo The Wall Street Journal aponta que eleitores estão insatisfeitos com a economia do país

Record News| 03/04/2024 - 11h33 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share