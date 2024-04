Uma a cada seis crianças é vítima de cyberbullying, diz estudo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um levantamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostrou que uma a cada seis crianças foi vítima de cyberbullying em 2022. A pesquisa mostrou um crescimento de 13% em relação ao último relatório, de 2018, e classificou que isso ocorreu devido à pandemia. O assédio presencial nas escolas se manteve estável, com 11% dizendo que sofreram com essas agressões. No total, foram ouvidos 279 mil pessoas entre 11 e 15.