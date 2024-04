Vacina da HPV, essencial na prevenção ao câncer, tem baixa adesão no Brasil Imunizante está disponível no SUS para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos

Inclusa no Plano Nacional de Vacinações do Sistema Único de Saúde desde 2014, a vacina contra o HPV (vírus associado a mais de 90% dos casos de câncer no colo do útero e de outras regiões) tem baixa adesão da população, principalmente pela desinformação e preconceito acerca dos benefícios. Segundo Renato Kfouri, pediatra infectologista e Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, 5% de todos os tipos de câncer são causados pelo HPV. O especialista reforça a eficácia do imunizante e a “grande conquista” em poder disponibilizar, de forma gratuita, à população.