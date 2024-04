Vídeo emocionante: criança de dez anos com paralisia cerebral termina corrida na China Garota começou o percurso com auxílio do andador, mas abandonou o aparelho na reta final

