Acidente com colisão traseira entre ônibus causa transtorno em Curitiba

Acidente entre três ônibus ligeirinhos deixa feridos em Curitiba

Três ônibus ligeirinhos do transporte público de Curitiba se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira (27), no bairro Mercês. Dois veículos seguiam no mesmo sentido e o outro estava na via contrária. Após uma batida traseira, um dos ônibus ficou prensado.

